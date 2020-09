Mercato OM : 5 clubs italiens se penchent sur la situation de ce remplaçant de Villas-Boas ?

Annoncé comme un possible partant, Nemanja Radonjic pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors de ces derniers jours de mercato. Le Serbe intéresserait plusieurs clubs, notamment en Italie.

Cette semaine, le journal L’Equipe nous a appris qu’André Villas-Boas avait une petite liste de joueurs indésirables. Hormis Mitroglou, AVB ne désire plus utiliser Valère Germain et Nemanja Radonjic. Le jeune serbe a pourtant été décisif ce samedi face au FC Metz, mais ne semble plus faire parti des plans du coach portugais.

L’Olympiakos se serait positionné pour récupérer l’ailier gauche en prêt avec option d’achat. En Italie, on apprend ce lundi que plusieurs club s’intéressent à son profil. Au total, ils seraient cinq selon Sampnews24 : Sampdoria, Parme, Udinese, Sassuolo et Cagliari.

Radonjic, il faut qu’il soit plus collectif — JCDB

« Sur cette saison, je vais dire bon joueur pour l’encourager. Il a été décisif dans des matchs, il a marqué quand il fallait. Il est bien meilleur en rentrant que titulaire. C’est ce qui me dérange donc j’aimerais qu’il soit bien meilleur titulaire. On a besoin de voir toutes ses qualités, ses capacités. Surtout qu’il les a. Je sens qu’il a tout pour réussir à l’Olympique de Marseille mais il faut qu’il soit plus collectif. Il a mangé quelques ballons mais je l’encourage. Il est jeune, il doit prouver. Il faut qu’il s’exprime. Sa troisième saison, ça doit être la bonne »

Jean-Charles De Bono – source : FCMarseille