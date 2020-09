Mercato OM : Radonjic bientôt prêté avec option d’achat ?

L’Équipe nous apprenait ce matin que Nemanja Radonjic n’était plus franchement désiré au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Le Serbe pourrait se relancer en Grèce…

C’est en tout cas l’information que dévoile aujourd’hui le média grec to10 ! Radonjic aurait été proposé à l’Olympiakos en prêt avec option d’achat selon leurs informations.

L’agent de l’international serbe de l’OM aurait d’ailleurs déjà d’autres clients actuellement sous contrat avec le champion de Grèce, ce qui pourrait faciliter les négociations.

Le site To10 indique que l’Olympiakos est intéressé par Nemanja Radonjic, poussé vers la sortie à l’OM. Il partage notamment le même agent que Svetozar Markovic, et a été proposé visiblement sous la forme d’un prêt avec OA ou d’un transfert sec à l’Olympiakos. https://t.co/d6tN5etYgg — Football Grec France (@footgrec) September 26, 2020

Radonjic, il faut qu’il soit plus collectif — JCDB

« Sur cette saison, je vais dire bon joueur pour l’encourager. Il a été décisif dans des matchs, il a marqué quand il fallait. Il est bien meilleur en rentrant que titulaire. C’est ce qui me dérange donc j’aimerais qu’il soit bien meilleur titulaire. On a besoin de voir toutes ses qualités, ses capacités. Surtout qu’il les a. Je sens qu’il a tout pour réussir à l’Olympique de Marseille mais il faut qu’il soit plus collectif. Il a mangé quelques ballons mais je l’encourage. Il est jeune, il doit prouver. Il faut qu’il s’exprime. Sa troisième saison, ça doit être la bonne »

Jean-Charles De Bono – source : FCMarseille