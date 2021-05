Mercato OM : Rapide et technique mais les mêmes défauts que Radonjic? Qui est Sebastian Villa, la nouvelle piste de Jorge Sampaoli?

Piste de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria selon El Intransigente, Sebastian Villa évolue actuellement à Boca Junior. Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée en Colombie nous en dit plus sur cet attaquant.

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes mais Pablo Longoria commence à multiplier les pistes pour renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli aurait logiquement son mot à dire dans le recrutement et il souhaiterait faire signer l’ailier gauche colombien Sebastian Villa.

Selon les informations d’El Instransigente, Boca Junior serait en discussions avec le club marseillais et envisagerait même de laisser filer Dario Benedetto. Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée en Colombie nous en a dit un peu plus sur le profil de Sebastien Villa…

« Sébastien Villa vient du Deportes Tolima en Colombie. C’est un club qui sort des joueurs assez régulièrement depuis quelques années. Il ne sort pas de n’importe quel club. C’est un joueur qui va vite, il a une vitesse assez intéressante. Ce n’est pas Kylian Mbappé mais il est rapide. Avec un ballon en profondeur, il mange son défenseur, il ne devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus. En dribble, il est capable de passer son adversaire en un contre un balle au pied. Techniquement, il est pas mal. Je me souviens de quelques buts sympa qu’il a pu mettre, notamment en finale du championnat colombien en 2018 contre l’Atletico National. Il met un centre-tir qui va au fond. »Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)

Parfois, il va s’entêter à dribbler et faire un centre moisi… Un peu à la Radonjic

Malgré ses qualités de percussion, le joueur âgé de 24 ans a quelques défauts… Et notamment celui de ne pas toujours prendre les bonnes décisions concernant le jeu autour de lui. Concernant l’extra-sportif, il a eu des problèmes avec sa compagne qui l’a accusé de violences conjugales, comme Thiago Almada, une autre pistes de Jorge Sampaoli venant d’Amérique du sud.

« Parfois, il a tendance à vouloir en faire trop, d’être un peu croqueur et un coffre à ballon. C’est un de ses premiers défauts. Il ne lève pas toujours la tête et ne fait pas toujours les bons choix. Parfois, il va s’entêter à dribbler et faire un centre moisi… Un peu à la Radonjic où il s’entête tête baissée, il part dans son truc et il ne fait pas attention à ce qu’il a autour de lui. Ça pourrait être agaçant pour les supporters qui pourraient se dire qu’il manque de QI foot. Un point important, comme Thiago Almada, a été associé il y a peu de temps à une affaire de violence conjugale. Ça a fait grand bruit en Colombie et en Argentine. Il a d’ailleurs été mis à l’écart de Boca un moment. Sa compagne l’a accusé mais ça s’est tassé. »Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)

L’agent Norman Capuozzo qui a pas mal de joueurs évoluant en Amérique du sud était à Marseille et plus précisément au centre Robert-Louis Dreyfus ce lundi. Ce dernier a même posté des photos en story sur son compte Instagram. Les supporters marseillais ont mené leur enquête.

Pour Pierre Gerbeaud, sa venue pourrait coïncider avec les rumeurs liant l’Olympique de Marseille à Sebastien Villa… Mais cela pourrait aussi être pour un autre joueur sous contrat avec cet agent. En effet, le numéro 10 de River Plate, Jorge Carrascal, a un profil qui correspondrait à ce que recherche Jorge Sampaoli.

« Norman Capuozzo a beaucoup de Colombiens dans son portefeuille et notamment un joueur qui joue à River Plate qui s’appelle Jorge Carrascal et qui a un peu un profil à la Almada… Un numéro 10. Je ne sais pas si c’est pour Villa que cet agent était à Marseille. À priori oui mais ça ne m’étonnerait pas que Sampaoli connaisse aussi Carrascal. On ne sait jamais ! » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)