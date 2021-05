Mercato : « Certains pensaient que le transfert à l’OM était une erreur »

Placardisé du côté de Naples à cause d’un conflit avec son président, Arkadiusz Milik a finalement rejoint Marseille lors du dernier Mercato hivernal pour se relancer à quelques mois de l’Euro. Dans son pays, les observateurs étaient surpris de son choix.

En signant à Marseille lors du Mercato hivernal, Arkadiusz Milik a surpris de nombreux observateurs dans son pays, la Pologne comme l’explique le journaliste Pawel Grabowski au journal La Provence ce Lundi.

« Certains pensaient que le transfert était une erreur. Mais aujourd’hui, les supporters apprécient qu’il marque des buts dans une période difficile. Tout le monde se demande s’il va rester en France ». Pawel Grabowsk – Source La Provence (03/05/2021)

j’espère qu’on y arrivera la saison prochaine — MILIK

Les polonais ne sont d’ailleurs pas les seuls à se poser cette question. Récemment Milik a pour la première fois tenu un discours un peu plus rassurant, laissant entendre qu’il se projetait à Marseille la saison prochaine. « Tout le monde est important, ce n’est pas seulement Milik, Payet, Thauvin. On joue à 11 sur le terrain alors chacun d’entre nous doit montrer quelque chose et avoir de la personnalité pour jouer dans ce club. Parce que la place de ce club c’est d’être en Ligue des champions, pas de se battre pour jouer la Ligue Europa. Et j’espère qu’on y arrivera la saison prochaine », a ainsi déclaré la semaine dernière l’international polonais au micro de Canal +.