Mercato OM : Confirmation sur le départ de Geundouzi

Mattéo Guendouzi ferait bien l’objet d’une offre pour ce mercato hivernal. Foot Mercao détaille ces négociations en expliquant qu’il est devenu la priorité de ce club anglais.

Ce mardi soir, l’Equipe affirmait qu’un club avait formulé une offre afin de récupérer Mattéo Guendouzi, joueur de l’OM. Le club n’avait pas filtré mais la tendance allait vers un intérêt d’Aston Villa. Cette tendance semble encore plus se confirmer avec les informations de Foot Mercato ce mercredi.

Guendouzi, priorité d’Aston Villa

Le site spécialisé explique dans son article qu’Unai Emery apprécie grandement le joueur et le voulait aussi lorsqu’il entraînait Villarreal. Il aurait pris des renseignements directement auprès du joueur afin de le convaincre de signer en Premier League après son départ d’Arsenal. Il y retrouverait son ancien coéquipier Boubacar Kamara.

« Pour Mattéo Guendouzi, il y a eu une offre d’un club italien mais on a tenu ! » Longoria le 2 septembre

« Ce serait malhonnête de dévoiler des conversations entre les clubs. C’est la règle numéro un du mercato, les clubs malhonnêtes filtrent les informations… (pensif) Oui, on a eu des offres de la Premier League pour Gerson. Je ne parlerais ni du montant ni des clubs concernés. On en a aussi eu une d’un club espagnol. Pour Mattéo Guendouzi, il y a eu une offre d’un club italien mais on a tenu ! Leurs agents, les clubs, étaient tous au courant des différentes opérations. Parce que c’est comme ça que l’on fonctionne et spécialement vous connaissez la situation avec Gerson, c’est un peu son père qui s’occupe de sa gestion. Sur les chiffres du prêt de Milik, c’est une offre conforme au marché. Pendant un moment, on voulait en faire un mouvement permanent, on a eu des propositions qui n’étaient pas favorables pour le club notamment venus de l’Espagne. On a décidé que c’était mieux de prêter le joueur pour avoir la valeur de marché du joueur pour le futur. Dans le monde actuel, pour un attaquant qui n’a disputé que 41% du temps de jeu en Ligue 1, avoir 750 000€ plus des bonus pour un prêt, je considère que c’est un bon prix de marché. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (02/09/2022)