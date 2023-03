Mercato OM : A combien est évalué l’effectif ?

Le Centre International d’Etude du Sport (CIES) a publié son top 100 des clubs de football selon la valeur marchande de leur effectif. Top 5 de Ligue 1, l’OM n’est pas dans le top 30 mondial.

Dans sa lettre hebdomadaire n°413 datant du 15 mars, le CIES a dévoilé les 100 clubs mondiaux à la valeur marchande la plus haute. Pour se faire, ils prennent en compte tous les joueurs de l’effectif appartenant au club. Pour l’OM, Eric Bailly ou encore Issa Kaboré, prêtés cette saison, ne sont pas pris en compte, contrairement à Arek Milik ou à Pape Gueye, prêtés à la Juventus et au FC Séville. La valeur marchande de chaque joueur est calculée pour en déduire le montant total de l’effectif.

Dans le top 10 figure surtout des équipes anglaises avec cinq clubs, dont Manchester City (1er), Arsenal (4e) et Chelsea (5e). Les géants espagnols, le FC Barcelone et le Real de Madrid complètent le podium. Le PSG est huitième, derrière le Bayern.

Estimated value of transfer rights for players in squad / on loan / sold with sell-on 😮 @ManCity at the 🔝 with almost €1⃣.5⃣ billion ahead of @FCBarcelona & @realmadrid 🤑 Top 💯 in the world in last @CIES_Football Weekly Post 👉 https://t.co/SMY6ZbpviP pic.twitter.com/YUL4WCzHS3

— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 15, 2023