Mercato OM : A peine arrivé, Ulisses Garcia se fait démolir par ce spécialiste sur RMC !

Formé au Grasshopper Club Zurich en Suisse, pays qu’il a rejoint dès son plus jeune âge, Ulisses Garcia effectue à seulement 18 ans ses débuts professionnels avec les Hoppers dans le championnat suisse en mai 2014.

Très rapidement, le latéral gauche d’origine portugaise laisse entrevoir de fortes aptitudes sur l’ensemble du côté gauche et attire l’œil des recruteurs du Werder Bremen, club en faveur duquel il s’engage en 2015. Après trois saisons passées en Allemagne, le gaucher retourne dans son pays formateur et signe au profit du BSC Young Boys.

Dans l’un des clubs les plus titrés de Suisse, Ulisses Garcia participe au retour au premier plan des Young Boys sur la scène nationale en contribuant pleinement à la conquête de six titres majeurs (quatre championnats et deux coupes). Lors de ces cinq années passées à Berne, le latéral de 28 ans démontre l’étendue de ses qualités et brille par sa constance et sa fiabilité : ce dernier dispute 195 matchs, inscrit 12 buts et délivre même 40 passes décisives. Ses performances avec les Jaune et Noir, notamment en Coupe d’Europe (36 matchs européens, dont 21 de Ligue des Champions), lui ouvrent ainsi les portes de la sélection suisse avec laquelle il participe aux campagnes de qualification pour la Coupe du Monde 2022 et l’Euro 2024.