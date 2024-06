Mercato OM : Accord aujourd’hui avec Conceiçao ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors tout le monde à Marseille attend l’arrivée de Sergio Conceiçao, les négociations avancent bien et l’OM espère même un accord dans les prochaines heures selon France Info.

En effet, selon Julien Froment, journaliste à France Info, « l’OM espère boucler l’arrivée de Sergio Conceição dans les prochaines heures, encore des détails à régler mais la confiance règne dans le camp olympien… » Sergio Conceiçao est attendu pour enfin lancer la saison prochaine et son mercato !

L’#OM espère boucler l’arrivée de Sergio Conceição dans les prochaines heures, encore des détails à régler mais la confiance règne dans le camp olympien. @franceinfo — Julien Froment (@JulienFroment) June 13, 2024





Quand le quotidien sportif évoque la longueurs des négociations entre l’OM et Sergio Conceiçao, le défenseur coupe. « Ah je sais pourquoi, il est spécial ! Il vient sous certaines conditions, car il a besoin de garanties. Il ne va jamais se lancer dans quelque chose qu’il ne connaît pas. Si le projet est à la hauteur de ses ambitions, il va tout donner. Mais si c’est bancal, il ne va pas forcer. Une fois que c’est fixé, peu importe ce qu’il a entre les mains : il va tirer le maximum de ses joueurs. » Malang Sarr évoque l’exigence de Conceiçao. « Il attache une importance énorme à la condition physique, ça va avec le jeu qu’il impose, les courses et l’agressivité. Il faut être au top. Il y a un circuit quotidien à faire pour être bien physiquement, il ne perd jamais ça de vue. Pendant les trêves internationales, on avait beaucoup transpiré mais toujours avec ballon. »