Mercato OM : Grosse offre pour Aubameyang ?

Alors que le joueur avait annoncé à la fin de la saison vouloir rester à l’OM, son salaire XXL pourrait s’avérer contraignant pour le club. Sans coupe d’Europe la saison prochaine, il n’est pas impossible de voir Aubameyang payer les frais de ces derniers mois. Alors que le profil du joueur est pisté depuis longtemps en Arabie Saoudite, ce serait le club Al-Shabab qui pourrait tenter le coup.

Grand artisan de la petite épopée européenne de l’OM, Aubameyang aura signé une de ses meilleures saisons sur le plan personnel. Meilleur buteur d’Europa League et du club cette saison, le gabonais a réussi à se relancer à bientôt 35 ans. Malgré cela, l’absence de compétition européenne et son salaire ultra conséquent pour le club pourrait peut-être le pousser à quitter la cité phocéenne, un an seulement après son arrivée.

A lire aussi : Mercato OM : « Conceiçao est spécial ! Il vient sous certaines conditions ! »

Si plusieurs clubs européens sont attentifs à l’évolution du dossier, la piste la plus crédible de signer l’attaquant serait Al-Shabab, un des gros clubs d’Arabie Saoudite. Comptant déjà quelques gros noms dans ses rangs comme Ivan Rakitić, Yannick Carrasco ou encore Romain Saïss, le club n’avait pas réussi à obtenir mieux que la 8ème place en championnat cette saison. L’arrivée d’Aubameyang pourrait être la clé qui leur a manqué.

Selon Ben Jacobs, « Al-Shabab a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang et Che Adams à leur liste de cibles, aux côtés de Rafa Silva. Al-Shabab a été l’un des clubs saoudiens les plus actifs cet été et espère désormais recruter au moins deux grands noms dans les semaines à venir. Aubameyang est une cible saoudienne de longue date. »

🚨 Exclusive: Al-Shabab have added Pierre-Emerick Aubameyang and Che Adams to their list of targets, alongside Rafa Silva.

Al-Shabab have been one of the most active Saudi clubs so far this summer and are now hoping to bring in at least two big names in the coming weeks.… pic.twitter.com/kpAL2gihXo

— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 12, 2024