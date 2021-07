Mercato OM : Accord imminent pour Lirola !

Pol Lirola se rapproche vraisemblablement chaque jour un peu plus de Marseille. A en croire les dernière information du journaliste italien Fabrizio Romano un accord entre l’OM et la Fiorentina devrait être trouvé dans les prochaines heures.

C’est l’un des feuilletons de ce mercato estival du côté de Marseille. Pol Lirola devrait bien être olympien la saison prochaine. En effet, à en croire les dernières informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’accord entre la Fiorentina et l’Olympique de Marseille pour le transfert du latéral espagnol devrait être finalisé dans les prochaines heures. « L’offre officielle est attendue dans les prochaines heures pour fixer les derniers détails et commencer l’étape de la paperasserie. Frais autour 12m€, modalités de paiement à discuter avec la nouvelle offre. Lirola veut rejoindre l’OM », indique-t-il sur Twitter

Pol Lirola deal set to be completed between OM and Fiorentina. Official bid expected in the next hours to fix final details to start paperworks stage. ⚪️🔵 #OM

Fee around €12m, terms of payment to be discussed with the new bid. Lirola wants to join OM. #TeamOM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2021