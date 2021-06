Mercato OM : La (très) longue liste des postes recherchés par Sampaoli et Longoria…

Le duo Sampaoli-Longoria semble travailler main dans la main. Le coach de l’OM a même décidé de rester à Marseille, pour ses vacances, afin de rester bien informé sur le mercato olympien. Une liste de postes recherchés aurait même été faites par les deux hommes.

Le mercato s’annonce agité à Marseille, que ce soit du côté des départs et des arrivées. Un marché des transferts que prépare Pablo Longoria et Jorge Sampaoli depuis quelques mois déjà. En effet, d’après les informations de L’Equipe, les deux hommes ont exploré une multitude de pistes, et auraient même contacté les joueurs en amont. C’est notamment le cas de Gerson, qui devrait rejoindre l’OM prochainement, ou encore Guendouzi qui pourrait lui aussi signer en faveur du club marseillais.

Les postes recherchés par l’OM

Selon le quotidien sportif, les postes recherchés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient : un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, un latéral gauche, au moins un défenseur central, un milieu défensif, un ailier et un attaquant. Une longue liste, qui devrait contraindre le club olympien a dépenser de l’argent sur ce mercato estival qui s’annonce passionnant. En tout cas, le coach de l’OM, lui ne manque pas d’ambitions concernant la saison 2021-22, comme il l’a déclaré en conférence de presse :

« L’idée est de faire une équipe compétitive pour la saison prochaine comme ont pu le faire Lille, Lyon et Monaco. Une équipe qui puisse profiter d’une défaillance du grand favori qu’est le PSG. Mais tout dépendra de la capacité économique du club. Nous devons avoir la capacité économique de bâtir une équipe. Ce n’est pas la même chose de reconstruire une équipe à 60% ou 80% et de la renforcer. L’entraîneur n’est pas lié aux investissements, il doit résoudre avec ce qu’il a à disposition avec créativité. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (21/05/2021)

C’est là où il ne faut pas se planter

Dans les colonnes de La Provence, Frank Sauzée s’était exprimé au sujet du mercato important qui attend les Olympiens. Ces gros changements ne lui font pas peur, il espère simplement que la direction ne va pas se tromper dans le recrutement, en prenant notamment des joueurs qui collent à l’OM.

« Le chantier de reconstruction ? Ce genre de chose arrive dans les clubs et c’est normal. Il faut reformater les choses. C’est là où il ne faut pas se planter en ayant à la tête du club des gens qui connaissent le football et qui ne vont pas se faire influencer par des agents ayant un joueur à placer. J’aimerais que les dirigeants fassent un recrutement digne de ce nom, avec des guerriers C’est bien les techniciens, mais il faut, aussi, un état d’esprit de guerrier. Longtemps, il y a eu des gens à la direction qui ne connaissaient rien au football. L’OM ne mérite pas une forme d’incompétence à sa tête. Les propos tenus par l’ancien président sur les Marseillais m’ont complètement stupéfait. Comment peut-on dire ça ? On a été champions d’Europe en étant épaulés par les supporters et les salariés du club, nos premiers supporters. Quand on se faisait éliminer, contre Benfica par exemple, tout le monde pleurait. Maintenant, il faudrait tout stériliser ? Ne pas avoir d’émotions ? Cette interview était lunaire. C’était un profond manque de respect. Ce club mérite des gens qui bandent (sic) pour le foot et pas d’éventuelles spéculations immobilières. » Frank Sauzée – Source : La Provence (26/05/21)