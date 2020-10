Mercato OM : Accord total pour Sarr ?

Bouna Sarr au Bayern Munich, c’est le dossier bouillant du jour. Après que différents médias aient annoncé un accord entre les deux clubs, il semblerait qu’il existe désormais également un accord entre le joueur et le club allemand…

C’est l’information que révèle à l’instant RMC Sport. Le bientôt ex-latéral droit marseillais s’envolerait dès ce soir pour Munich afin d’y passer sa visite médicale !

🚨🔵⚪️ Bouna #Sarr va s’engager avec le Bayern Munich. Accord trouvé avec le joueur qui va s’engager 4 ans. Bouna Sarr rejoint Munich ce soir pour passer la visite médicale. Transfert de 10M€ ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) October 4, 2020

Pour rappel, selon La Provence, l’OM a déjà trouvé un remplaçant à Bouna Sarr. Ce qui confirmerait les propos d’André Villas-Boas concernant d’éventuels départs dans les derniers jours du mercato…

Le mercato peut bouger sur les deux derniers jours, ça commence déjà un peu — Villas-Boas

« On n’a pas de discussions (sur d‘éventuels départs). Le mercato peut bouger sur les deux derniers jours, ça commence déjà un peu. Ce mercato peut ressembler à un mercato de janvier. Tout le monde laissent les choses tranquilles et arrivent sur les derniers jours pour regarder ce qu’il se passe pour démarrer des négociations. De ce que je vois, on peut s’attendre à ça. Mais on sera prêt (à recruter immédiatement). On a eu des contacts et je pense que l’on peut donner une bonne réponse s’il y a des offres qui arrivent… »

André Villas-Boas – source : conférence de presse (24/09/2020)