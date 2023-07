Mercato OM: Accord trouvé pour la 5e recrue ?

Après Kondogbia, Lodi, Aubameyang et Sarr, l’OM tiendrait sa 5e recrue estivale. Et c’est un visage déjà bien connu des supporters marseillais, car Ruben Blanco devrait faire son retour.

En effet, selon les informations de Matteo Moretto, journaliste pour Relevo, l’OM et le Celta Vigo ont trouvé un accord pour le transfert du portier espagnol. Le montant de l’opération est évalué à 2M€. « Le Celta et Marseille finalisent l’accord pour Rubén Blanco. » Une information confirmée par Timothée Maymon, le journaliste sur le média RMC précise que « le gardien espagnol va signer pour 3 ans de contrat et moyennant le versement d’une indemnité de transfert fixé à 1,5 M€. »

1.5M€ pour Blanco ?



Selon les dernières informations venues d’Espagne, le FC Nantes et le Celta Vigo se seraient mis d’accord sur le transfert du gardien français de 24 ans Alban Lafont. Selon le journaliste espagnol @Javicorbelle les deux clubs auraient conclu un accord à hauteur de 9,5 millions d’euros.

Toutefois le recrutement du portier nantais se fera une fois le départ du gardien espagnol Ruben Blanco vers l’Olympique de Marseille réglé. Prêté la saison dernière dans la cité phocéenne, il y reviendrait sous la forme d’un transfert pour prendre le rôle de doublure de Pau Lopez. Les deux clubs ne sont pour l’instant pas d’accord concernant le prix, l’OM ne voulant payer que 2M€ alors que le Celta en attend au moins le double…

ACUERDO 🔒 | Celta de Vigo 💙 Nantes🇫🇷 ha dado el visto bueno a la oferta del Celta de Vigo👀 La oferta no superará

los 9,5 millones € Falta ultimar el acuerdo

con el guardameta Alban Lafont🧤

y la confirmación de la salida de Rubén Blanco al O.M. 🇫🇷💙⏳ https://t.co/eRrjyJ2jiH — Javi (@Javicorbelle) July 24, 2023

Lafont, une référence en France

Le club qui a terminé 13ème du dernier exercice en Liga aurait jeté son dévolu sur le joueur d’1m96 formé à Toulouse après que le conseiller sportif du club Luis Campos avait vu le dossier du gardien international croate Dominik Livakovic se compliquer.

Avec près de 240 matchs de Ligue 1 à son actif à 24 ans, Alban Lafont sort d’une saison très réussie où il a été appelé pour la première fois en Bleus. Il ne lui reste actuellement qu’un an de contrat avec Nantes et il pourrait donc rejoindre un autre gros nom de la Ligue 1 passé au Celta cet été, Jonathan Bamba.