Mercato OM : Accord verbal avec Boca pour Cristian Pavón ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. Pablo Longoria souhaite encore renforcer l’effectif olympien la saison prochaine. À en croire Diego Yudcovsky, un accord verbal existerait pour la venue de Cristian Pavón.

Après avoir enregistré les arrivées de Konrad de la Fuente ou de Cengiz Ünder dans le secteur offensif, Pablo Longoria souhaiterait recruter un nouveau joueur dans ce secteur. Annoncé avec insistance depuis plusieurs semaines, le nom de Cristian Pavón est de nouveau associé du côté de l’OM. Toutefois, l’OM possède actuellement quatre ailiers dans son effectif (Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Luis Henrique, Nemanja Radonjić) et sa venue semble conditionnée au départ de l’un d’entre eux. Annoncé du côté de l’Hertha Berlin, Nemanja Radonjić serait celui qui pourrait plier bagages rapidement.

ACCORD VERBAL OM – BOCA POUR CRISTIAN PAVÓN ?

Toutefois, les négociations semblent s’être accélérées ces dernières heures. À en croire les informations du journaliste Diego Yudcovsky, l’OM et Boca Juniors auraient un accord verbal concernant le transfert de Cristian Pavón la saison prochaine. L’ailier droit argentin serait l’une des volontés de Jorge Sampaoli, qui apprécierait beaucoup son profil. Également capable d’évoluer sur le côté gauche ou dans l’axe de l’attaque, Cristian Pavón pourrait apporter de nombreuses solutions au technicien argentin dans le secteur offensif. Toujours selon le journaliste argentin, l’Olympique de Marseille serait sur le point d’acquérir 80% des droits de Cristian Pavón pour un montant avoisinant les 4 millions d’euros. Alors que l’OM n’a plus de place d’extracommunautaire dans son effectif, cela ne devrait pas poser de problème en cas de venue. En effet, Cristian Pavón détiendrait également un passeport italien. Dans la nuit, l’ailier argentin a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs de Boca Juniors. Reste à savoir de quelle manière évoluera ce dossier et si l’OM parviendra à se mettre d’accord avec le joueur ainsi que son entourage.

💣 Acuerdo de palabra para que Cristian Pavon sea vendido al @OM_Espanol en un 80% por 5 millones de dólares. Podría ser su último partido en Boca. pic.twitter.com/3stPAYwajS — Diego Yudcovsky (@diegoyudcovsky) August 1, 2021

LONGORIA M’A DIT QU’IL NÉGOCIE AVEC BOCA, MAIS QUE TOUT ÉTAIT SOUMIS À UNE ÉVENTUELLE VENTE D’UN DE LEURS JOUEURS EN L’ALLEMAGNE — FERNANDO HIDALGO

L’agent de Cristian Pavón, Fernando Hidalgo, avait confié au micro de TNT Sports être en négociations avec Pablo Longoria au sujet de l’ailier droit argentin. Un départ semble inévitable pour confirmer sa venue à l’OM.

« La seule information que j’ai eue de France provenait d’une conversation avec le président de Marseille. Il m’a dit qu’ils négocient actuellement avec Boca, mais que tout était soumis à une éventuelle vente d’un de leurs joueurs en Allemagne. Au cas où ce joueur se libérerait, alors ils pourraient recruter Pavon » Fernando Hidalgo – Source : TNT Sports (31/07/21)