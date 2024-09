Mercato OM – Alessandrini : « malgré les autres offres, il a fait un choix fort ! »

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Romain Alessandrini s’est exprimé sur l’arrivé d’Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. L’occasion pour notre invité de l’émission Débat Foot Marseille, Romain Alessandrini de donner son avis sur ce recrutement inattendu. « Ça reste un joueur de foot, il a fait un choix fort en venant à l’Olympique de Marseille. Maintenant à lui de nous prouver que c’est le joueur de classe qu’il est. Joueur international, qui a fait énormément de match en Champions League, qui a cette expérience-là. Quand on choisit de venir à l’OM malgré les autres offres ça reste un choix fort, et je pense que ça va être un joueur important pour l’OM. A voir maintenant comment il va s’adapter et comment les supporters vont s’adapter. Ce n’est pas compliqué de venir à l’OM en fait, quand on voit les supporter, l’engouement autour du club. Je l’ai fait parce que j’étais marseillais et que c’était mon rêve d’enfant. Je suis parti pour ces raisons aussi, parce des fois c’est peu trop. D’une semaine à l’autre, tout va bien le samedi, samedi prochain c’est une autre histoire. »

