Mercato OM – Rabiot lâche déjà: « c’est incroyable, je ne m’attendais pas à ça! »

C’est la recrue surprise, un joli coup réalisé par le duo Longoria et Benatia avec bien sûr De Zerbi, Adrien Rabiot vient renforcer le milieu de terrain marseillais. Le joueur est arrivé hier soir et a déjà été surpris par l’ambiance mise par les supporters venus l’accueillir.

Au micro de BFM Marseille, Adrien Rabiot avait du mal à cacher son étonnement suite à l’accueil reçu à l’aéroport : «C’est incroyable, c’est énorme. Je ne m’attendais pas à ça, voir tous les gens qui sont là et contents, ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi, ça me donne déjà envie de jouer et de gagner. On m’a dit que 500 personnes ont fait le déplacement, je ne m’attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur»,

Marseille: des centaines de supporters accueillent Adrien Rabiot, ex-milieu de terrain du PSG, sur le point de signer un contrat avec l’OM pic.twitter.com/7XbCquBQfO — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 16, 2024



C’est officiel, Adrien Rabiot va s’engager avec l’Olympique de Marseille sous réserve du résultat de sa visite médicale. Voici son arrivée à l’aéroport de Marignane au milieu des chants et fumis des supporters marseillais ! Voici les premières images de l’arrivée de Rabiot à Marseille avec le passage obligé et la photo avec Titi !

Salut la #TeamOM!

Le premier « Ohé ohé ohé ohé… Rabiot, Rabiot… » lancé par les 500 supporters marseillais à l’aéroport en attendant l’arrivée d’Adrien Rabiot. Les Winners mettent l’ambiance!#OM @StatsOmp @Mode55489648 @bleuprovence pic.twitter.com/CrEik9lPRt — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) September 16, 2024

Il est là Adrien Rabiot #TeamOM pic.twitter.com/5gU05vKQSH — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) September 16, 2024

L’ancien milieu de la Juventus, Adrien Rabiot va signer avec l’Olympique de Marseille, un gros coup de la part du tandem Longoria-Benatia mais aussi du coach Roberto De Zerbi. Une recrue réussie en grande partie grâce au transfert de Jordan Veretout à l’OL. Voici les coulisses de ce transfert inattendu selon l’Equipe. Cela fait deux semaines que le club échange avec le joueur. L’OM a pensé se faire écarter par le clan Rabiot mais au contraire son clan a été bien réceptif. Rabiot a longtemps privilégié un club disputant une Coupe d’Europe et des négociations ont eu lieu avec Manchester United et l’Atlético de Madrid, West Ham et Galatasaray ont tenté aussi leur chance. Le média précise que l’OM « a fait un effort important, mais la famille Rabiot a réalisé des efforts plus importants encore ». Si le milieu de terrain français a fait de gros effort sur son salaire, sa prime à la signature s’élève à moins de 10M€. L’OM a mis en place un système un système progressif qui devrait augmenter si l’OM se qualifie en Ligue des Champions…

Le milieu de terrain international français, Adrien Rabiot, va débarquer ce lundi soir dans la cité phocéenne. Il devrait signer mardi. https://t.co/Ok0kewvcw8 pic.twitter.com/GLHPoUl4bq — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 16, 2024

