Mercato OM : Alexis Sanchez veut prendre Dieng sous son aile?

En conférence de presse ce mercredi pour sa présentation à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a expliqué devant les journalistes qu’il souhaitait prendre Bamba Dieng sous son aile.

Bamba Dieng est l’un des joueurs mis de côté par Igor Tudor en ce début de saison. Le Sénégalais n’était d’ailleurs pas sur la feuille de match pour la première rencontre de Ligue 1 jouée dimanche face à Reims. Pourtant, l’attaquant avait montré de belles choses sur le terrain depuis qu’il a signé à l’OM.

Je vais essayer de lui parler de mon expérience pour qu’il s’améliore. C’est très important pour le futur du club — Alexis

En conférence de presse, il avait déjà affirmé avoir beaucoup d’admiration pour Alexis Sanchez. Son profil et son petit gabarit l’auraient inspiré. Voilà qu’aujourd’hui, les deux attaquants évoluent dans le même club. Le Chilien a été invité à évoquer cela en conférence de presse. Il aimerait le prendre sous aile.

« C’est très beau d’avoir un joueur qui vous admire. Si je le peux, je m’entraînerais avec lui. Je vais essayer de lui parler de mon expérience pour qu’il s’améliore. C’est très important pour le futur du club »

Aujourd’hui, c’est le joueur qui pourrait apporter un plus à cette équipe

Notre consultant Jean-Charles De Bono est revenu il y a quelques jours pour FCM sur la situation que traverse Bemba Dieng à l’OM. Selon l’ancien joueur, un transfert n’est pas à écarter à condition de faire jouer le sénégalais pour qu’il continue de prendre de la valeur. Il estime aussi que Dieng est actuellement une des plus grosses valeurs marchande de l’effectif marseillais.

« Tudor cherche des joueurs qui sont capables de jouer dans son système et le seul qui correspond vraiment c’est Bemba. C’est un joueur de profondeur qui dribble beaucoup, qui provoque balle au pied et qui fait beaucoup d’appels. Malgré tout ça, il refuse de s’en servir. Je veux bien que le club veuille le vendre. Toute la saison dernière je disais que Bemba était un diamant brut, qu’il fallait le former, l’accompagner. Il pouvait être une vraie plus value pour le club. Aujourd’hui, c’est le joueur qui pourrait apporter un plus à cette équipe. Je peux comprendre que le club ait besoin de liquidités, qu’il est besoin de vendre des joueurs. ce que je ne comprends pas en revanche, c’est pourquoi ne pas le faire jouer. Un joueur comme lui, s’il joue, il va forcément prendre de la valeur. Si Bemba avait plus de temps de jeu et qu’il se révélait être un bon joueur, la plus value augmenterait à coup sûr. Il faut le mettre en valeur. C’est ton joueur. Je pense même que c’est même le joueur idéal pour l’OM aujourd’hui. C’est certainement pas en le laissant sur le banc de touche que tu vas gagner de l’argent. Je pense qu’il a raison de vouloir aller au bras de fer et de vouloir rester au club. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (01/08/2022)