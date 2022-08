Mercato OM : Alexis Sanchez déjà prévenu sur la Ligue 1 !

L’ancien attaquant argentin Alberto Beto Márcico est revenus à la radio chilienne sur l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM. Il met en garde le nouveau joueur de l’OM sur le niveau physique du championnat de France.

Alexis Sanchez est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. Le chilien a passé aujourd’hui la traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat en faveur du club phocéen. Invité à réagir au transfert de Sanchez à l’OM pour la radio chilienne ADN, Alberto Beto Márcico a tenu à avertir le néo-marseillais de ce qui l’attend à l’OM. S’il se réjouit de le revoir rejoindre Marseille, il l’avertit sur la pression et sur le niveau physique de la Ligue 1.

À LIRE AUSSI : OM : Avant Alexis Sanchez, Longoria a tenté deux énormes coups !

« Il va dans la plus grande équipe française. C’est une équipe qui a une histoire et qui est l’unique championne d’Europe en France . En France, ils ont beaucoup de joueurs africains qui sont grands et rapides. Sur le plan physique, c’est plus fort que la majeure partie des autres championnats d’Europe, sauf peut-être l’Angleterre. Comparé à la Serie A, c’est une ligue plus faible, mais c’est un championnat difficile à jouer. On l’a vu avec Messi au PSG. Maintenant, Alexis va avoir plus d’exigences que ce qu’il a eu en Italie, mais il va faire un bien fou au club, c’est un joueur sensationnel » Alberto Beto Márcico – Source : ADN (10/08/2022)

VIDEO | Beto Márcico advierte a Alexis Sánchez en su llegada al Olympique Marsella: “Tendrá más exigencia que la que tuvo en Italia” https://t.co/jYcQmcpE7b #LosTenores pic.twitter.com/UvtHatNGED — Radio ADN (@adnradiochile) August 9, 2022

Je pense qu’avec l’OM, il va se passer de très belles choses maintenant qu’il est là — Olivera

Le journaliste Chilien Enzo Olivera est revenu hier dans les colonnes de la Marseillaise sur l’arrivée d’Alexis Sanchez à Marseille. Il explique que le mariage entre le joueur et le public marseillais sera forcément réussi. Selon lui, l’accueil qu’a reçu Sanchez hier à Marignane ne peut que lui apporter du positif.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Florent Gautreau s’enflamme pour Alexis Sanchez