Mercato OM : « Almada, ce serait un très gros coup médiatique ! »

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Thiago Almada évolue toujours au Vélez Sarsfield en Argentine. Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Thierry Mode notre invité pense que ce serait un très gros coup de la part des Marseillais de recruter ce joueur !

L’Olympique de Marseille réalise certainement l’un des mercato les plus ambitieux de Ligue 1. Avec huit recrues déjà officialisées, Pablo Longoria n’a pas encore terminé de recruter pour offrir à Jorge Sampaoli un effectif digne de ce nom pour bien figurer en championnat ainsi qu’en Europa League.

SAMPAOLI VALIDAIT SON PROFIL EN AVRIL DERNIER

Depuis plusieurs mois, le nom de Thiago Almada est cité comme l’une des pistes prioritaires de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. Dès l’arrivée du coach argentin, les rumeurs se sont intensifiées et ce dernier a même été interrogé à ce sujet en conférence de presse.

« Non, je ne peux pas confirmer (des contacts, ndlr). Je le connais très bien, on a une très bonne relation. Il est en pleine croissance avec un grand avenir. C’est un milieu de terrain avec une large palette offensive. Au-delà de mon ressenti personnel, je ne sais pas si le club a communiqué avec lui. Ce n’est pas clair parce que ce qui me préoccupe, ce sont les quatre derniers matchs et une qualification européenne. Mais c’est un nom qui me semble avoir un grand avenir. Je pense que tout entraîneur aimerait l’avoir. Je ne sais pas s’il y a une communication du club à ce sujet. C’est un joueur qui est très bien valorisé, c’est une promesse. Quand il va se consolider, ce sera un joueur très important. C’est une analyse que je base sur ce que j’ai vu en sélection, pas sur son rendement actuel » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (29/04/21)

Ce serait un recrutement que l’on n’a pas fait depuis très longtemps — TITI

Dans notre dernier Débat Foot Marseille, le supporter Thierry Mode a été interrogé à ce sujet et pense que ce serait un énorme coup de la part de l’Olympique de Marseille de faire signer ce joueur. Très prisé par les supporters, Thiago Almada a une grosse côte et son arrivée déclencherait une bombe !

« Almada? Je pense que si l’OM fait signer ce joueur, ce serait un très gros coup médiatique ! Je ne parle pas en terme de gros joueurs mais en terme médiatique. Par rapport au prospect que c’est, beaucoup de clubs se l’arrachent. S’ils arrivent à le faire signer… De gros clubs anglais, espagnols, italiens qui le veulent… Il y a des jeux de rumeurs avec les agents etc qui disent que tel club est sur tel joueur mais si tu réussis à faire Almada, c’est un gros coup ! Ce serait un recrutement que l’on n’a pas fait depuis très longtemps. » Thierry Mode – Source : Football Club de Marseille (19/07/21)

