OM Mercato: Les pistes Almada et Adli toujours d’actualité ?

L’Olympique de Marseille a déjà recruté huit joueurs sur ce mercato estival. Pablo Longoria multiplie les cibles afin de mettre à disposition à Jorge Sampaoli, une équipe compétitive. Alors que les pistes Almada et Adli s’étaient refroidies, elles seraient finalement encore à l’étude…

Agé de 34 ans, Dimitri Payet aura surement besoin d’un remplaçant cette saison, sachant que l‘OM est engagé dans trois compétitions y compris l’Europa League. Même si son état physique semble bon selon les derniers matchs amicaux, où il a multiplié les courses, un joueur pourrait arriver afin de préparer sa succession. Deux noms sont évoqués depuis plusieurs semaines : Thiago Almada (20 ans) et Amine Adli (21 ans). Les négociations semblaient à l’arrêt, pourtant d’après les informations de l’Equipe, les deux jeunes milieux offensifs seraient toujours suivis par le board marseillais.

Almada déjà d’accord avec l’OM ?

Toujours selon le quotidien sportif, l’Olympique de Marseille aurait formulé une proposition de contrat « généreuse » à l’égard de Thiago Almada. L’Argentin serait d’accord pour rejoindre l’OM, pour y découvrir l’Europe avec son compatriote, Jorge Sampaoli, qui apprécierait fortement son profil. Toutefois ces arrivées ne pourront se concrétiser que si un dégraissage est réalisé en interne. Les noms de Bouba Kamara, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic circulent notamment.

En avril dernier, le nom de Thiago Almada était déjà cité parmi les pistes de Jorge Sampaoli. Le coach avait affirmé qu’il appréciait son rendement, qu’il voyait en lui un grand avenir mais il ne confirmait aucun contact entre le club et le joueur.

« Non, je ne peux pas confirmer (des contacts, ndlr). Je le connais très bien, on a une très bonne relation. Il est en pleine croissance avec un grand avenir. C’est un milieu de terrain avec une large palette offensive. Au-delà de mon ressenti personnel, je ne sais pas si le club a communiqué avec lui. Ce n’est pas clair parce que ce qui me préoccupe, ce sont les quatre derniers matchs et une qualification européenne. Mais c’est un nom qui me semble avoir un grand avenir. Je pense que tout entraîneur aimerait l’avoir. Je ne sais pas s’il y a une communication du club à ce sujet. C’est un joueur qui est très bien valorisé, c’est une promesse. Quand il va se consolider, ce sera un joueur très important. C’est une analyse que je base sur ce que j’ai vu en sélection, pas sur son rendement actuel. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (29/04/21)