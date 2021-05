Mercato OM : Almada s’illustre avec Vélez et répond à l’intérêt de Longoria et Sampaoli !

L’une des pistes prioritaires de l’Olympique de Marseille, Thiago Almada, s’est illustré avec un but et a répondu à l’intérêt du club à la fin du match.

Ce samedi soir, Thiago Almada est entré en jeu lors du match entre Vélez Sarsfield et Gimnasia La Plata… Le jeune argentin n’a pas eu besoin d’être titularisé pour participer au festival de buts et a marqué le 5e but de la rencontre.

Le but de Thiago Almada avec Velez ! pic.twitter.com/plx3ztqVKQ — Glophar (@Glophar) May 8, 2021

ALMADA VEUT RESTER CALME MALGRÉ L’ACCORD AVEC L’OM

A la fin du match, le milieu de terrain offensif a répondu à l’intérêt de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Malgré les discussions concernant son avenir, l’Argentin souhaite garder la tête froide et ne pas s’emballer.

‘Je reste calme. J’en parle avec ma famille et mes coéquipiers. Mais j’essaie de rester calme » Thiago Almada – Source : Traduction Nico Faure (08/05/21)

LE JOUEUR EST d’ACCORD AVEC L’OM

Pour rappel, ce samedi Mohamed Bouhafsi a mis le feu aux réseaux sociaux en affirmant que l’Olympique de Marseille et le joueur étaient parvenus à un accord. Il ne reste qu’à trouver un terrain d’entente avec le club argentin sur le montant du transfert.