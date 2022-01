Mercato OM : Alvaro attend un geste de la part des dirigeants !

Annoncé dans le viseur de Strasbourg et Bordeaux, Alvaro Gonzalez souhaiterait plutôt continuer son aventure à Marseille. Selon RMC, l’Espagnol attend des explications de la part des dirigeants pour avoir plus de clarté sur son avenir.

Sous les ordres de Villas-Boas, Alvaro Gonzalez avait une place de titulaire. L’Espagnol était le patron de la défense avec Caleta-Car puis a montré ses limites en Ligue des Champions… Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’ancien joueur de Villarreal a quelque peu perdu sa place de titulaire.

Les arrivées de Saliba, Luan Peres mais aussi le retour en force de Caleta-Car lui ont fait perdre des places dans la hierarchie des défenseurs. Il passe après Leonardo Balerdi qui est, dans la tête du coach, le premier remplaçant dans l’axe.

Alvaro veut savoir ce que l’OM veut faire de lui

Avec cette baisse de temps de jeu drastique, Alvaro s’est forcément posé des questions sur son avenir. Selon RMC, il a eu une discussion avec le coach marseillais après le Clasico face au PSG sur son rôle à Marseille. Ces dernières semaines, des rumeurs l’envoyaient à Bordeaux ou encore à Strasbourg…

Mercato: Alvaro Gonzalez ne veut pas quitter l’OM https://t.co/Rn1XHWHFGG via @RMCSport — Florent Germain (@flogermain) January 4, 2022

Sur les réseaux sociaux, le défenseur espagnol s’est d’ailleurs amusé de ces rumeurs l’envoyant dans un autre club. Il ne semblait pas être au courant que des clubs s’intéressent à lui. D’après RMC, Alvaro aimerait avoir une conversation avec les dirigeants pour un peu plus de clarté sur sa situation… En revanche, cela n’engendrerait aucun changement dans son implication au sein du club.

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)