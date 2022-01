Mercato OM : Alvaro priorité d’un autre club ? Valence en stand by ?

Très attaché à l’OM mais peu utilisé par Jorge Sampaoli, Alvaro semble se faire à l’idée d’un départ lors de ce mercato d’hiver. Alors qu’un prêt au FC Valence semblait bien engagé, le forcing des Girondins de Bordeaux peut-il changer la donne?

Alvaro, qui a prolongé en mai dernier jusqu’en 2024, n’est pas un homme fort dans la tête de Jorge Sampaoli. Depuis le début de la saison, le défenseur espagnol a disputé deux matches en Ligue Europa, 6 en Ligue 1 (5 comme titulaire) et 2 en Coupe de France. Le joueur de 32 ans n’était pas dans l’optique de partir, mais sa situation et l’intérêt du FC Valence aurait fait évoluer ce dernier. Selon FootMercato, « Bordeaux a passé la seconde sur le dossier et a fait d’Alvaro sa priorité défensive hivernale. »

A lire : Mercato OM : Alvaro ouvre la porte ? ça reste flou…

Bordeaux veut Alvaro, le joueur marseillais peut-il rejoindre un rival ?

Le club girondin a d’ailleurs lancé un nettoyage de son effectif afin de dégager une marge de manoeuvre sur sa masse salariale. Une source interne bordelaise a confirmé au média spécialisé dans le mercato des discussions en cours avec l’entourage du joueur. Reste à savoir si le joueur de 32 ans, particulièrement attaché à l’OM et à ses supporters, s’imagine rejoindre un rival…

Info : Alvaro Gonzalez priorité de Bordeaux pour cet hiver. Des discussions (plutôt prometteuses) ont été entamées entre les Girondins et l’entourage du joueur. Reste surtout à convaincre le marseillais de rallier la Gironde… #teamOM https://t.co/pUhXAsAwwK — Sébastien Denis (@sebnonda) January 11, 2022

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne… Face à Bordeaux, il n’était pas disponible puisqu’il était positif à la COVID-19.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)