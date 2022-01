Mercato OM : Alvaro, toujours la priorité de ce club en grande difficulté?

Non loin de la zone relégable, les Girondins de Bordeaux ont énormément besoin de se renforcer cet hiver. D’après plusieurs médias, leur priorité en défense reste Alvaro Gonzalez.

Cela fait des semaines que l’avenir d’Alvaro Gonzalez à l’Olympique de Marseille est remis en cause. Le défenseur espagnol n’est plus titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli et le club aimerait lui trouver un point de chute.

Bordeaux voudrait aussi Marcelo

Bien que RMC nous informe depuis plusieurs jours que la priorité du joueur est de rester à l’OM, les Girondins de Bordeaux ne le lâchent pas ! Sud-Ouest explique ce jeudi que le club espère récupérer Alvaro Gonzalez mais a aussi Marcelo, le fraîchement libéré de Lyon dans sa short-list. Les deux dossiers paraissent tout de même compliqués.

🇫🇷 Bordeaux compte encore recruter d’ici la fin du mercato d’hiver, qui se termine dans quatre jours. Selon Sud-Ouest, Marcelo, libéré par Lyon, et Alvaro Gonzalez font partie des pistes, même si les deux dossiers sont compliqués.https://t.co/wksxvLwGte — RMC Sport (@RMCsport) January 27, 2022

Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs — Longoria

Pablo Longoria se laisse porter par le rythme du mercato hivernal. Il ne fermerait aucune porte à un départ comme il l’a affirmé avec le dossier Alvaro en conférence de presse.

« On avait l’intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s’adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J’ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions. La porte est ouverte. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

Pour moi c’est un mystère cette histoire… — Franck Conte

« C’est une histoire d’amour qui s’arrête avant la fin… Sampaoli y est pour quelque chose, mais c’est un mec qui a de suite montré une vraie envie un vrai amour du club tu sens qu’il est heureux, c’est un mec qui aime le football, il prend du plaisir à être ici. Pour moi c’est un mystère cette histoire… D’ailleurs de nombreux clubs de Ligue 1 ont de suite voulu le récupérer… A la fin de l’année Saliba s’en va, probablement Caleta Car aussi, donc dans ton effectif un joueur comme Alvaro tu en as aussi besoin. Je ne comprends pas du tout l’idée de vouloir faire partir Alvaro… » Franck Conte(artiste peintre marseillais auteur des portrait des joueurs de l’OM dans les rues de Marseille) Source : Football Club de Marseille (14/01/2022)