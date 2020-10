Mercato OM : Amavi confirme des discussions en cours !

Interrogé en conférence de presse sur sa prolongation de contrat, Jordan Amavi a confirmé les discussions en cours.

Jordan Amavi dispose d’un contrat qui se termine en juin 2021 avec l’OM. Le latéral gauche a confirmé des discussions entre le club et ses agents…

c’est entre mes agents et le club — Amavi

« Moi pour l’instant, je suis concentré sur le championnat, sur les matchs qui arrivent. Après, ce qu’il se passe dans les bureaux, c’est entre mes agents et le club. Moi je me concentre sur les matchs. Il y a des discussions, mais pour l’instant ça reste entre mes agents et le club, je ne me fais pas de souci, on verra ».

Jordan Amavi – source : Conférence de presse

#Amavi : » Ce qui se passe dans les bureaux c’est entre mes agents et le club » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 15, 2020