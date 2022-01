Mercato OM : Amavi dragué… par son ancien club ?

Tandis qu’il n’entre absolument pas dans les plans de Jorge Sampaoli, Jordan Amavi devrait être courtisé par de nombreux clubs lors de ce mercato d’hiver. Et un ancien club à lui pourrait lui redonner du temps de jeu selon le site Foot Mercato…

Alors que Jordan Amavi a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille à la fin de la saison dernière, le portant jusqu’en juin 2025, le latéral gauche français traverse depuis une période des plus compliquées. En effet Jorge Sampaoli ne compte plus sur lui, et préfère aligner des joueurs comme Luis Henrique au poste de piston gauche, alors que ce n’est pas leur poste.

Toutefois, il se pourrait que Jordan Amavi trouve une porte de sortie auprès d’un de ses anciens clubs…

Selon Foot Mercato, Nice serait intéressé par un retour de Jordan Amavi (27 ans) en cas de départ de Hassane Kamara à Watford.#TeamOM #MercatOM — Fabien (@Beye13) January 1, 2022

L’OGC Nice intéressé par le retour d’Amavi cet hiver ?

En effet selon les informations de Foot Mercato, le latéral gauche niçois Hassane Kamara devrait rejoindre Wtaford pour 5 millions d’euros cet hiver. Et afin de le remplacer, les dirigeants de l’OGCN ne seraient pas contre un retour d’Amavi à Nice…