Mercato OM : Amavi joue sur plusieurs tableaux ?

Pablo Longoria a devant lui un énorme chantier. Le président de l’OM doit reconstruire un effectif en fin de cycle et dont une partie est aussi en fin de contrat. Certains éléments comme Jordan Amavi discutent encore avec le club pour une prolongation…

Face à Nice ce samedi, Jorge Sampaoli a été obligé de bricoler suite à la blessure de Nagatomo. Le coach argentin a regretté en conférence de presse les absences de Rocchia et Amavi. « On n’avait malheureusement personne de disponible de ce profil, parce qu’Amavi et Rocchia sont blessés. Pour ne pas modifier la structure alors que l’équipe était bien en place dans la moitié de terrain adverse, j’ai essayé de faire une retouche sans modifier le système. Évidemment, le manque de profil offensif, au-delà de l’attitude de Sakai qui a été très bonne, lui a porté préjudice. C’est pourquoi on a essayé de modifier en seconde période avec l’entrée de Luis Henrique, qui est un ailier, sur la ligne de cinq et de faire redescendre Sakai comme défenseur central droit pour tenter d’équilibrer les deux profils. » Le journal l’Equipe précise que ces deux éléments devraient faire leur retour pendant cette trêve internationale.

ça discute toujours pour une prolongation avec Amavi

Si Rocchia a du faire face des problèmes avec son adducteur, Jordan Amavi est lui indisponible depuis plusieurs mois à cause d’une blessure au mollet, puis du retour d’une douleur à la cuisse. Le latéral gauche, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, peut-il encore se relancer et trouver un accord avec la direction Longoria ? Selon le quotidien sportif, « l’entourage du Varois est toujours en discussions avec l’OM pour une éventuelle prolongation, tout en travaillant sur plusieurs portes de sortie à l’étranger. » Une prolongation de l’ancien niçois semble donc encore possible, sauf si ce dernier dispose d’une belle offre à l’étranger. A suivre…