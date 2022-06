Mercato OM : Amavi ne fera pas de cadeaux ?

Désireux de recruter cet été, l’Olympique de Marseille devra vendre pour alléger sa masse salariale. Le club olympien souhaiterait trouver une porte de sortie à Jordan Amavi, sous contrat jusqu’en juin 2025.

Parti en prêt à l’OGC Nice cet hiver, d’après l’Equipe, Jordan Amavi n’a pas fait l’unanimité dans le club azuréen. Julien Fournier apprécie le joueur, Christophe Galtier un peu moins. Le latéral gauche a eu une moitié de saison compliquée, il n’est apparu qu’à 8 reprises en championnat, à cause d’une blessure prématuré. Une fois rétabli, Amavi n’a pas réintégré le onze au détriment de Melvin Bard qui a réalisé une bonne saison.

Prolongé à la surprise générale l’année dernière jusqu’en juin 2025, le natif de Toulon ne rentre pas dans les plans de Jorge Sampaoli, difficile donc de l’imaginer rester au club. Le média précise même : « Le gaucher, quant à lui, ne compte pas faire de cadeau à l’OM alors qu’il a été prolongé l’été dernier jusqu’en 2025 à des conditions salariales très avantageuses. Les dirigeants espèrent malgré tout trouver une porte de sortie au joueur, mais cela sera très difficile vu son contrat, et seul un nouveau prêt semble possible. »

Mis à l’écart par Sampaoli, qui ne lui faisait pas confiance, le latéral gauche de 27 ans avait admis ne pas avoir compris les raisons et estimait n’avoir eu aucune explication.

« La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach (Sampaoli à la place de Villas-Boas), je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu’en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer. (Sur son départ en hiver) Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe » Jordan Amavi – Source : Nice-Matin (29/05/2022)