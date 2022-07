Mercato OM : Amine Harit attend (toujours) un signe de Longoria ?

Alors qu’Amine Harit ne penserait qu’à l’OM pour poursuivre sa progression, il serait aussi suivi par le Borussia Monchengladbach et la Real Sociedad.

Après une saison qui a bien mieux fini que commencé pour Amine Harit, l’international marocain veut continuer sur sa lancée. Longoria ferait le maximum pour le conserver, mais le dénouement tarde et les agents du joueur reste attentifs à toutes opportunités. Harit aurait quelques prétendants notamment le Borussia Monchengladbach et la Real Sociedad, qui le suivrait de près.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Un concurrent de taille dans le dossier Dries Mertens?

Le joueur ne devrait pas rester à Schalkes 04, mais son avenir reste incertain. Avec la Coupe du Monde l’hiver prochain, Harit souhaiterait confirmer à l’OM ce qu’il a montré en fin de saison pour être certain de faire partie des sélectionnés. Attention tout de même à ne pas faire la même erreur qu’avec Lirola, qui avait bien terminé la saison 2020-2021, sans parvenir à confirmer cette saison.

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré début mai, le milieu offensif avait réaffirmé qu’il se sent bien à l’OM mais il confirme également l’intérêt d’autres clubs en Europe. A voir si Schalke 04 se résoudra à le lâcher aux Marseillais ou s’il visera au contraire le club le plus offrant. Villarreal a récemment été cité comme l’un des prétendants pour récupérer Amine Harit.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire). Amine Harit « Source: Dauphiné Libéré (02/05/2022)