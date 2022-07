Mercato OM : Un concurrent de taille dans le dossier Dries Mertens?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Dries Mertens serait également pisté par un club italien d’après le journaliste Alfredo Pedullà.

L’Olympique de Marseille apprécierait le profil de Dries Mertens. Avec un nouveau coach qui arrive, le Belge pourrait débarquer à l’OM sous les ordres d’Igor Tudor d’après les informations de Walfoot ce vendredi.

Sarri et la Lazio veulent jouer un sale coup à l’OM?

Cependant, le journaliste italien Alfredo Pedullà nous informe que d’autres clubs sont intéressés par lui. L’attaquant de 35 ans aurait les convoitises de la Lazio de Rome et donc du coach Maurizio Sarri. A voir si Mertens est plus séduit par le fait de rester en Italie, lui qui évolue en Serie A depuis 2013 au Napoli.

J’espère jouer à Naples– Mertens

Interrogé sur son avenir par HLN Sport, le joueur âgé de 35 ans affirme être encore dans le flou concernant son futur club… En revanche, il ne cache pas son envie de continuer son aventure avec Naples, club où il évolue depuis 2013 après son départ du PSV Eindhoven.

« Où vais-je jouer ? Je ne sais pas encore, je ne sais pas si je serai encore à Naples ou dans une autre équipe, mais j’espère le savoir bientôt. J’espère rester à Naples, mais évidemment je ne dirai rien d’autre, je n’ai pas eu d’offres, on verra dans les prochains jours » Dries Mertens – Source : HLN Sport

Mertens? C’est quand même un excellent joueur

Extrait de l’émission « Apéro Mercato », Byllel nous donne son sentiment quant à la rumeur Dries Mertens, pour lui c’est une piste intéressante au poste de numéro 9.

« C’est quand même un excellent joueur, il peut jouer aussi à plusieurs postes. Si on avait un budget salaire intéressant, je te dirais que c’est pas un joueur sur lequel tu peux cracher. Même si j’ai bien peur qu’à 35 ans, quoique quand on voit Payet ce qu’il est capable de faire à 35 ou 36 ans, s’il peut nous tirer une ou deux bonnes années au niveau auquel il est aujourd’hui. La seul chose qui me fait peur aujourd’hui c’est la ligue 1 et le gabarit, il est peu frêle, un peu léger pour la ligue 1, mais il peut faire mal aussi. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022