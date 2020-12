Mercato OM : André Villas-Boas parle de l’attaquant et enterre (presque) une autre piste…

Interrogé au micro de Téléfoot après la victoire l’OM sur le terrain de Nîmes (0-2) grâce à des buts des attaquants Dario Benedetto et Valère Germain, André Villas-Boas était satisfait et a évoqué le mercato…

Trois jours après un match remporté face à l’Olympiakos en Ligue des champions, l’OM sort vainqueur 2-0 face à Nîmes au stade des Costières. Les Marseillais enchaînent une cinquième victoire de rang en Ligue 1 et grimpent provisoirement à la deuxième place. Une victoire satisfaisante comme l’a annoncé André Villas-Boas au sortir de la partie au micro de Telefoot La Chaîne. Le coach portugais en a profité pour faire un point sur le mercato.

l’équipe commence à monter en puissance — villas-boas

« C’est un très bon résultat. J’avais un peu peur de jouer ce match le vendredi. On a parlé avec les joueurs pour savoir comme ils se sentaient physiquement. Ils avaient de bonnes sensations, sauf Flo Thauvin que l’on a reposé. C’est une très grosse victoire pour nous, elle est très importante. Le but de Dario est important pour lui et pour sa confiance. Je pense qu’il monte de plus en plus en puissance. Pour Payet c’est pareil, il sait qu’on a besoin de lui. Il est en forme et retrouve l’importance dans le jeu qu’il a eu l’année dernière pour nous. Et quand on ajoute la confiance et la forme de Darío, de Thauvin, de Payet, l’équipe commence à monter en puissance. » André Villas-Boas – Source : Téléfoot (04/12/2020)



Un numéro 9 ? On en discute. On avait pensé qu’avec Luis Henrique, on pouvait avoir ce type d’options mais ce n’est pas le cas, parce que c’est un ailier pur. Mais on va voir, c’est possible. Joakim Mæhle? Il reste sur notre liste mais Genk demande trop d’argent pour lui, je pense que ce ne sera pas possible. » André Villas-Boas – Source : Téléfoot (04/12/2020)