Mercato OM : Annoncé comme un cible de Longoria, ce bon coup file au Benfica !

Désireux de renforcer son attaque et de donner de la concurrence à Cengiz Under sur le côté droit de l’attaque, David Neres, au vue de sa situation compliquée au Chaktior, était pisté par Pablo Longoria. L’attaquant international brésilien (7 sélections) de 25 ans s’était engagé à Donetsk contre 12 M€ mais n’a jamais pu y jouer en raison de la guerre en Ukraine. Alors qu’il sortait d’une belle saison 2020-2021 avec 8 buts et 5 passes décisives en 39 matches avec l’Ajax. En début de saison, il n’a pas énormément joué avec le club néerlandais et a rejoint l’Ukraine. L’ailier droit n’a disputé que 22 matchs et n’a plus joué depuis le 22 décembre 2021, un vrai pari pour Benfica qui recrute néanmoins un joueur de qualité.

A LIRE AUSSI : Mercato : Chelsea fonce sur une cible de Longoria !