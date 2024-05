Mercato OM : Annoncé comme une priorité l’été dernier, ce coach est libre !

Jean Louis Gasset va bientôt terminer sa mission à l’OM, il reste encore deux matches à Reims puis au Havre. Alors que des négociations avancées sont annoncées avec Paulo Fonseca, Marcelo Gallardo, visé l’été dernier, vient de se faire limoger d’Al-Ittihad !

Arrivé en novembre 2023, Marcelo Gallardo n’est plus le coach d’Al-Ittihad. Selon Diario Olé, les dirigeants du club saoudien ont décidé de se séparer du coach argentin qui disposait pourtant d’un contrat jusqu’en 2025. Il faut dire que Gallardo ne s’entendait pas du tout avec la star français Karim Benzema, de plus la dernière lourde défaite 5-0 contre Al-Ettifaq a été celle de trop. L’OM avait discuté avec lui l’été dernier mais la priorité semble aujourd’hui être Paulo Fonseca en fin de contrat avec le LOSC

Une information confirmée par Fabrizio Romano, « C’est fini entre Marcelo Gallardo et Al Ittihad. Le manager argentin s’apprête à se séparer du club saoudien. Le seul détail à être clarifié concerne le départ maintenant ou à la fin de la saison, mais Gallardo va quitter Al Ittihad. »

A lire : Mercato OM : Il remercie le Vélodrome pour ces 10 matches « magiques »

🚨🇸🇦 It’s over between Marcelo Gallardo and Al Ittihad.

The Argentinian manager is set to part ways with the Saudi club. 🇦🇷

The only detail being clarified is about leaving now or at the end of the season, but Gallardo will part company with Al Ittihad. pic.twitter.com/XPjqd0snXJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2024