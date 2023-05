Mercato OM : Annoncé dans le viseur de Longoria, il fait le point sur son avenir !

Avec dix-sept réalisations, Lois Openda traverse actuellement la meilleure période de sa carrière. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’attaquant lensois fait le point sur son avenir.

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille ce samedi dans une rencontre décisive pour la deuxième place, le RC Lens affronte ce mardi le récent vainqueur de la Coupe de France, Toulouse. Les Sang et Or pourront compter sur leur meilleur buteur de la saison Lois Openda pour aborder cette semaine décisive dans les meilleures conditions. Élu joueur du mois de mars et auteur de 17 buts et 3 passes décisives cette saison, l’international belge s’est projeté sur la suite de sa carrière, qu’il imagine au RCL.