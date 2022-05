Mercato OM : Annoncés comme des cibles de Longoria, ces deux latéraux sont officiellement libres !

Après une saison pour le moins compliquée, le MHSC a décidé de faire peau neuve pour la saison prochaine. Sur son compte Twitter, le club héraultais a annoncé la non prolongation de 5 joueurs dont Junior Sambia et Mihailo Ristic. Deux éléments qui avait été au cœur de certaines rumeurs les envoyant à Marseille.

La saison de Montpellier fut loin des espérances escomptées. 13 ème du classement de Ligue 1 Uber Eats, les hommes de Dall’Oglio se sont montrés très irréguliers lors de cet exercice et ils n’ont pu espérer se rapprocher du top 7 afin de se battre pour une place européenne. Il faut dire que l’ancien entraineur de Dijon a du composer avec une équipe remaniée qui a perdu Delort et Laborde, 2 tauliers du onze titulaire juste avant le début de saison. Le club du sud de la France a donc choisi de repartir sur une feuille blanche et de prendre des décisions radicales. 5 joueurs vont quitter le club, libres, dès la fin de la saison.

Ristic et Sambia, des cibles potentielles ? A priori non…

À travers le compte Twitter du club, Montpellier a annoncé les départs de Sambia, Oyongo, Thuler, Ristic et Gioacchini. Parmi la liste des partants, on retrouve Junior Sambia et Mihailo Ristic, 2 joueurs qui ont été, si on en croit les rumeurs, dans le viseur de Pablo Longoria. Pour Ristic, Longoria semblait apprécié son profil polyvalent au milieu et comm latéral droit, le serbe sort d’une saison solide (1 but, 2 passes décisives) mais il semble se diriger vers le Portugal où le Benfica Lisbonne tient la corde pour le signer. Quand au deuxième, Junior Sambia, son cas avait agité la toile il y a quelques semaines. Annoncé proche de l’OM, le latéral droit avait vu un journaliste de France Bleu démontait cette rumeur en s’appuyant sur les propos de l’agent de Sambia qui avait déclaré que son joueur n’avait pas l’ambition d’aller à Marseille où il savait qu’il n’aurait pas de temps de jeu. Reste à savoir ce qu’il en sera désormais dans sa situation.