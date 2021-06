Mercato OM : Après Almada, un autre dossier chaud se refroidit?

Le mercato estival 2021 a ouvert ses portes ce mercredi. L’Olympique de Marseille n’a pas encore officialisé une arrivée et cela trainerait pour deux jeunes recrues offensives…

Ce mercredi, le journal La Provence affirmait que le dossier Thiago Almada se refroidissait. En effet, le jeune argentin ne donnerait plus de nouvelles à l’Olympique de Marseille ce qui commence à inquiéter Jorge Sampaoli et à faire croire à plusieurs personnes en interne que l’opération ne se fera pas.

Un autre dossier pourrait passer sous le nez de Pablo Longoria selon TuttoMercatoWeb. Le média italien expliquait ce mardi qu’Amine Adli était de plus en plus proche de l’AC Milan. Le milieu offensif du Toulouse FC aurait entamé les discussions avec la direction milanaise et serait même parvenu à un accord.

Les négociations entre les deux clubs se situeraient autour de 8M€. D’autres clubs souhaiteraient le recruter. Leicester, le Borussia Dortmund ou encore Arsenal auraient coché son nom. L’OM le suit depuis plusieurs mois maintenant. Longoria a même tenté de le faire venir en janvier dernier, sans succès.

