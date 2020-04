Mercato OM : Après City, un autre grand club anglais prêt à miser gros sur Kamara ?

Boubacar Kamara est l’un des joueurs de l’OM ayant la plus grosse cote sur le marché des transferts. Le milieu de terrain marseillais attise les convoitises, notamment en Angleterre en vu du prochain Mercato.

Boubacar Kamara va t-il poursuivre son ascension à l’Olympique de Marseille ? Les dirigeants club marseillais vont-il devoir vendre la jeune pépite issue du centre de formation afin de renflouer les caisses ? Le milieu de terrain de l’OM est l’une de plus grandes valeurs marchande de l’effectif olympien. Il est notamment courtisé en Angleterre par des grands clubs de Premier League.

Ce dimanche, c’est Express Sport qui affirmait que Manchester City était prêt à formuler une offre pour Boubacar Kamara. Le club mancunien pourrait ainsi proposer 28 million d’euros pour le recruter.

Man City consider £28m Boubacar Kamara transfer with Marseille ready to cash in#MCFC https://t.co/JtmuNxHOrr pic.twitter.com/oXR1gG9AXi

— Express Sport (@DExpress_Sport) April 11, 2020