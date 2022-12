Mercato OM : Après Delort, la Fiorentina fonce sur une piste de Longoria?

L’Olympique de Marseille aurait de nouveau coché le nom de Jérémie Boga pour le prochain mercato. D’après TuttoMercatoWeb, l’Ivoirien privilégie la Fiorentina qui a besoin de recruter offensivement !

Cet hiver, c’est le nom de Jérémie Boga qui est revenu dans les médias. Depuis plusieurs années, la rumeur d’un retour du Marseillais dans ville natale est habituelle et ce mercato hivernal n’y a pas échappé !

Boga vers la Fiorentina?

D’après TuttoMercatoWeb, l’ailier gauche aurait l’intention de rester en Serie A. En effet, comme l’explique le média italien, il pourrait rejoindre la Fiorentina qui cherche à se renforcer dans le secteur offensif. Une piste qui s’envole pour Pablo Longoria?

❌ Boga s’éloigne de l’OM ? Jérémie Boga 🇨🇮 pourrait rejoindre la Fiorantina 🇮🇹. Le joueur veut rejoindre la Viola, le club italien doit désormais trouver un accord avec l’Atalanta. #TeamOM | #MercatOM (Tuttomercatoweb) pic.twitter.com/t3dyxmgdgs — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) December 27, 2022

C’est un joueur qui avait une grosse côte il y a deux ans mais…

Dans cet extrait de la dernière émission de Débat Foot Marseille, nos intervenants Benjamin Courmes, Jérémy Attali-Pietri et Sourigna ont discuté des opportunités et des rumeurs du mercato hivernal, et s’attardent plus particulièrement sur la rumeur Jérémie Boga.

« Ca aussi c’est une vieille rumeur qui a resurgit : à priori selon La Provence, ce serait un profil qui correspondrait moins à Tudor. En fait il faut un joueur capable d’apporter de la vitesse, de percuter, de mettre quelques buts, axial, qui a un gros volume pour défendre. Boga, on parle quand même d’un joueur qui avait une grosse côte il y a deux ans mais là c’est plus trop ça quoi… » Benjamin Courmes – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

« Je pense qu’il y a une volonté du joueur de venir à Marseille. Il y a une volonté mais je pense qu’ils s’entendent pas sur le tarif. » Sourigna – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

« C’est un ailier gauche ? J’ai envie de dire non. On a vraiment besoin de bons profils pour finir la saison et pour moi on a pas besoin d’un ailier gauche, ça servirait à quoi. Après est-ce qu’il ne peut pas se reconvertir ? Under qui est ailier droit, actuellement je le vois plus numéro 10, même s’il le montre pas trop en ce moment. Mais sinon, un ailier gauche, non. » Jérémy Attali-Pietri – Débat Foot Marseille – 22/12/2022