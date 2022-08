Mercato OM : Après Dieng, un club anglais se positionne sur un indésirable de Tudor !

Mis à l’écart du onze de départ depuis l’arrivée en force de Jonathan Clauss, Pol Lirola pourrait quitter l’OM cet été. Southampton apprécierait son profil pour remplacer Livramento, toujours blessé.

L’Olympique de Marseille ne serait pas contre quelques départs cet été surtout après avoir recruté massivement. Ce mercredi, Alexis Sanchez a été présenté à la presse et Pablo Longoria a répondu à quelques questions au sujet de la suite du mercato. Le président voudrait deux joueurs à chaque poste donc 22 joueurs dans son effectif.

Southampton veut Pol Lirola

Avec Jonathan Clauss qui est arrivé en tant que latéral droit titulaire, Pol Lirola n’a pas le temps de jeu attendu. L’Espagnol pourrait songer à quitter l’OM afin d’être plus impliqué dans un projet. D’après plusieurs médias dont Sacha Tavolieri et Sky Sports, Southampton apprécierait son profil.

Le club anglais voudrait un renfort afin de palier la blessure de Tino Livramento, blessé depuis la fin de la saison dernière et qui n’est toujours pas remis. La blessure n’était que temporaire, les Saints privilégieraient un prêt au lieu d’un transfert sec. A voir si cela suffira pour satisfaire l’OM et Pol Lirola.

ça avance bien avec Southampton 😉 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 10, 2022

Longoria voudrait trouver une porte de sortie à Cédric Bakambu, Pol Lirola, Sead Kolasinac et Jordan Amavi.

« On a déjà évoqué la situation compliquée de Bamba Dieng. Aujourd’hui, Pablo Longoria aimerait se séparer de plusieurs joueurs. Il voudrait trouver une porte de sortie à Cédric Bakambu, Pol Lirola, Sead Kolasinac et Jordan Amavi. On n’est pas à l’abri du départ d’un gros joueur comme Milik ou Gerson. Si dans les derniers jours du mercato, un club se réveille et décide de mettre une grosse offre sur la table, ce n’est pas impossible qu’un élément important de l’effectif s’en aille. » Florent Germain – Source : BFM Marseille (08/08/2022)