Mercato OM : Après Gerson, une nouvelle pépite brésilienne dans le viseur de Longoria?

L’Olympique de Marseille prospecte en Amérique du sud pour le mercato estival 2021. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria apprécieraient le profil d’une nouvelle pépite du Brésil !

Ces dernières semaines, les noms de Thiago Almada et Gerson ont été cités dans la presse sud américaine. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria apprécieraient les joueurs venus de cette partie du globe et continueraient à prospecter pour en recruter dès cet été.

Gustavo Silva de Olivieira dans le viseur de l’OM?

Ce mercredi, c’est le journal La Provence qui affirme que l’Olympique de Marseille s’intéresse à un nouveau jeune joueur qui évolue à Recife au Brésil. En effet, Gustavo Silva de Olivieira serait apprécié de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. L’international U20 est un milieu offenisf âgé de 18 ans.

Il est décrit comme un joueur « doté d’une belle technique et très à l’aise balle au pied », par le quotidien local. L’OM n’est pas le seul club à observer son évolution. L’AS Monaco et l’Ajax Amsterdam auraient également le jeune brésilien dans leur viseur. Il est évalué à 250 000€ sur le site Transfermarkt. Son contrat court jusqu’en décembre 2026.