Mercato OM : Le père de Gerson se voit déjà à Marseille !

L’Olympique de Marseille et Flamengo seraient toujours en négociations pour le transfert de Gerson. Le père et agent du milieu de terrain s’est exprimé dans les colonnes de L’Equipe. Il se voit déjà à Marseille !

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un milieu de terrain de haut niveau. Sampaoli a jeté son dévolu sur Gerson qui évolue à Flamengo et qu’il a affronté à plusieurs reprises lorsqu’il était sur le banc de l’Atletico Mineiro au Brésil.

Pablo Longoria serait entré en négociations avec Flamengo afin de finaliser le transfert. Le club brésilien réclamerait près de 30M€. La possibilité de le lâcher à 25M€ + 10% la revente ou 5M€ sous forme de bonus a également été proposée par Flamengo.

Une somme que le président espagnol ne compte pas déverser pour le milieu de terrain âgé de 23 ans considéré comme le « nouveau Pogba » au Brésil. Interrogé par le journal L’Equipe, le père de Gerson qui est également son agent se dit très flatté d’avoir l’intérêt d’un aussi grand club que l’OM. Il a même commencé à chercher

« C’est un honneur qu’un tel club s’intéresse à nous. On a conscience qu’il s’agit d’un club historique en Europe. Pour l’instant, on discute. La présence de Sampaoli ? Oui ça compte. On parle d’un des meilleurs entraîneurs du monde. Il a de la compétence, il est compétitif. Sa présence influence aussi notre choix.S’il revient en Europe, les choses seront différentes. Il va montrer encore plus de qualités qu’ici. En France, il y a moins de matches, il sera plus frais. J’ai regardé un peu à quoi ressemble la ville sur Internet. Ça ressemble un peu à Rio, non ? » Marcao – Source : L’Equipe (19/05/21)