Mercato OM: Après l’AC Milan, un autre cador européen lâche Thauvin…

Annoncé dans le viseur de l’AC Milan et de son directeur sportif Paulo Maldini, l’actuel deuxième du championnat italien ne semble plus être intéressé par la piste Florian Thauvin… En Espagne, le FC Séville semble aussi ne plus suivre le champion du monde marseillais…

Auteur de 7 buts et de 7 passes décisives depuis le début de la saison, Florian Thauvin n’est pas au niveau auquel on l’attend. Si les statistiques du numéro 26 de l’OM restent correct et qu’il est le joueur le plus décisif de l’équipe, ses performances sur le terrain laisse à désirer. En interne, la prolongation de contrat du Marseillais est un gros problème. En fin de contrat à partir du mois de juin, Florian Thauvin demanderait un contrat longue durée assorti d’un salaire bien plus conséquent que celui qui lui est attribué à ce jour.

Le FC Séville se retire !

A LIRE: MERCATO OM : THAUVIN A REFROIDI LE MILAN…

Intéressé de longue date par l’ailier droite français, le club sévillan semble avoir lâché la piste menant à Florian Thauvin. Selon le média espagnol Estadio Deportivo, le vainqueur de la dernière Ligue Europa serait inquiet des dernières prestations proposées par l’international français.

[TRANSFERT📝]🚨 Les dernières prestations de Florian Thauvin commenceraient à refroidir le FC Séville, qui serait de plus en plus pessimiste sur l’arrivé du champion du monde en Espagne !!! (@Estadio_ED)#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/AG8WPZPKUt — Massalia (@bibifircotin_OM) March 4, 2021

Le chiffre: 0

Depuis son but face à Lens le 3 février dernier, Florian Thauvin n’a été impliqué dans aucun but de l’Olympique de Marseille. Cela montre bien les difficultés que connait l’olympien ces derniers temps.