Mercato OM : Après Lihadji, un autre minot quitte l’OM gratuitement sans signer pro…

Niels Nkounkou ne devrait pas signer son premier contrat professionnel à l’OM. Le jeune latéral gauche, un temps annoncé vers l’OGC Nice pourrait s’envoler pour l’étranger. Il semblerait que l’on arrive au terme du feuilleton Nkounkou…

L’Olympique de Marseille aurait fait une proposition à Niels Nkounkou (19 ans) pour signer son premier contrat professionnel. Le joueur non disposé à la signer, voudrait prendre son temps. Azir Saïd Mohamed Cheik, qui suit attentivement les équipes de jeunes de l’OM, nous a présenté le défenseur Nkounkou (voir plus haut) qui était annoncé il y a encore peu entre Marseille et Nice. Mais trois autres club Européens seraient entrés dans la danse pour le jeune défenseur.

Un départ plus que proche

L’entourage de Niels Nkounkou aurait informé la direction de l’OM que le joueur ne signera pas son premier contrat professionnel avec le club. Selon Foot Mercato, trois clubs d’envergure se seraient positionné sur le joueur. Nkounkou attirerait les convoitises d’Everton, du RB Leipzig mais également de la Juventus Turin. Sa décision finale ne devrait pas tarder alors qu’il aurait rejeté ces derniers jours une proposition de la part de l’OM. Après le départ libre d’Isaac Lihadji vers le LOSC, l’OM perd encore un élément fort issu de son centre de formation…