Mercato : Un autre club de L1 veut doubler Lyon et l’OM pour Karsdorp !

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Rick Karsdorp au poste de latéral droit. Le Néerlandais serait aussi suivi par le LOSC d’après Gianluca Di Marzio !

Pablo Longoria serait à la recherche d’opportunité lors de ce mercato d’hiver. La situation de Rick Karsdorp est intéressante pour le président espagnol qui voit en lui une bonne doublure à Jonathan Clauss alors qu’Issa Kaboré n’a pas eu un énorme temps de jeu depuis le début de la saison sous les ordres d’Igor Tudor.

Le LOSC veut aussi Karsdorp

Le Néerlandais est sous contrat avec l’AS Roma mais n’a plus vraiment sa place dans l’effectif de José Mourinho à cause notamment de son comportement. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, Rick Karsdorp serait également suivi par le LOSC en Ligue 1 après que Lyon ait aussi coché son nom. Fulham serait en revanche le club le plus avancé sur le dossier et songerait même à faire une offre après la Coupe du Monde.

Karsdorp mentalement il a l’air hyper léger

Nicolas Filhol donne son avis à l’occasion de l’émission Débat Foot Marseille.

« Rick Karsdorp, c’est un joueur que la Roma a payé cher. Il avait une énorme réputation à Feyenoord, il cartonnait mais ça a été un peu compliqué, il a été prêté. Il a des bonnes qualités offensives, il va vite, il est hyper puissant mais il a un gros défaut : mentalement il a l’air hyper léger. Il ne supporte pas la concurrence. Mourinho il n’en veut plus, il l’a assassiné en conférence de presse, il a dit qu’il y avait un joueur qui n’avait pas été professionnel et qui partirait en janvier, c’est lui. Il a un contrat jusqu’en 2025, maintenant c’est un joueur qui avait une grosse côte avant, là c’est un peu plus compliqué en Italie. Il n’était pas venu à la convocation en début de saison avant de partir en stage, clairement il a été mis de côté. Je suis pas sûr que l’OM se positionne sur ce genre de joueur. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022