Mercato OM : Après Milik, Longoria veut tenter un nouveau bon coup à Naples?

Lors du dernier mercato, Pablo Longoria a réussi à récupérer Arek Milik, en difficulté au Napoli. Le directeur sportif voudrait continuer en tendant de récupérer Hysaj.

L’Olympique de Marseille va manquer de joueurs en fin de saison avec toutes les fins de contrat de l’effectif. Une refonte est nécessaire afin d’avoir une équipe assez étoffée pour bien aborder la saison 2021/2022.

Après le bon coup Arek Milik, le Head Of Football marseillais continue de pister les joueurs de Serie A. Selon les informations de Nicolo Schira, journaliste italien, Elseid Hysaj, latéral droit de 27 ans ne va pas continuer son aventure à Naples.

En effet, il devrait quitter le club de Serie A dès la fin de la saison, à la fin de son contrat. Trois clubs se sont positionnés pour le récupérer libre lors du prochain mercato : le FC Séville, Lyon ainsi que l’Olympique de Marseille. Cette saison, l’international albanais a joué 14 matchs sous le maillot du Napoli et a marqué 1 but.

Elseid #Hysaj will leave #Napoli at end of the season (expires his contract). #OlympiqueLyon, #Sevilla and #OlympiqueMarseille have shown interest for the fullback. #transfers #OL #OM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 8, 2021