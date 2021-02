Vente OM : Aucun doute, la vente est bien actée inciste Vézirian

En fin de semaine dernière, le journaliste Thibault Vezirian a lâché une bombe en indiquant que selon ses informations la vente de l’Olympique de Marseille était actée et que l’officialisation de celle-ci n’était désormais qu’une question de jours. Alors que le club phocéen a formellement démenti, il ne revient pas sur ses propos bien au contraire.

Le sujet de la « vente OM » s’est enflammée ce week end après les révélations de Thibault Vézirian. Ce dernier a en effet indiqué vendredi dernier que la vente du club était actée. L’Olympique de Marseille n’a pas tardé à démentir. Au cours d’une video publiée juste après le match OM – PSG (0-2) il a de nouveau indiqué que Frank McCourt avait bien vendu le club marseillais et que l’officialisation ne devrait pas tarder.

J’ai l’assurance que la cession est actée

