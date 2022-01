Mercato OM : Après Saliba et Guendouzi, Longoria vise un autre élément d’Arsenal ?

Pablo Longoria va encore devoir trouver des astuces pour recruter cet hiver. Le président olympien avait recruté 3 éléments en janvier 2021, trois prêts. Il pourrait tenter de récupérer un défenseur d’Arsenal à qui il reste 6 mois de contrat…

Encadré par la DNCG, l’OM ne peut pas recruter ou augmenter sa masse salariale. Pablo Longoria va donc devoir trouver quelques portes de sorties avant de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Mandanda, Alvaro, ou encore Amavi sont en manque de temps de jeu pourraient aller voir ailleurs. Si un défenseur central quitte le club, un joueur polyvalent gaucher pourrait arriver. Alors que le profil du latéral d’Anderlecht, Sergio Gomez a été évoqué, l’OM pourrait se pencher sur le cas de Sead Kolasinac…

Kolasinac poussait dehors par Arsenal, l’OM sur le coup ?

Selon le DailyMail, « le latéral gauche Kolasinac est suivi à l’étranger, Marseille est intéressé par le joueur de 28 ans, à qui il reste six mois de contrat. » Le défenseur gauche qui peut dépanner dans l’axe ne joue pas à Arsenal, il n’a participé qu’à 2 rencontres de Premier League cette saison. Son total de 90 minutes jouées dans le championnat anglais sont faméliques, le joueur devrait quitter Londres cet hiver alors que son contrat se termine en juin. Longoria peut-il négocier une arrivée sans indemnité de transfert ? Si tel est le cas il faudra préalablement libéré de la masse salariale…

Recruté en 2017, Kolasinac est actuellement blessé à la cheville. Le latéral bosniaque revient d’une saison en prêt à Schalke 04, il avait retrouvé du temps de jeu avec 17 matches joués en Budesliga. Si sa polyvalence est un atout pour Sampaoli, qui ne joue pas avec un latéral gauche, quid de son niveau ?

Telles, ce serait un joueur intéressant pour l’OM — Diaz

Kevin Diaz, consultant sur RMC, s’etait exprimé à ce sujet ce lundi soir… En évaluant le dispositif mis en place par Jorge Sampaoli, il faudrait un joueur offensif capable d’assurer un minimum la défense sur le côté gauche… Il propose donc un joueur de Manchester United qui a un faible temps de jeu et qui pourrait vouloir se relancer.

« Dans le système de (Jorge) Sampaoli, le joueur de couloir doit être hybride. Pour l’instant, il fait jouer Luan Peres en tant que latéral gauche. (…) Mais l’OM doit recruter un vrai piston gauche. J’ai des noms. Je ne sais pas si c’est réalisable pour (Pablo) Longoria. En un, je pense à Alex Telles. C’est un joueur que j’apprécie énormément. Il joue peu à Manchester United. Il pourrait être intéressé pour un projet sur six mois pour se relancer et jouer dans une atmosphère bouillante. Il a un gros tempérament. C’est un bon passeur. Ce serait un joueur intéressant pour l’OM. C’est le vrai latéral brésilien, qui sait attaquer et défendre, avec un pied gauche exceptionnel » Kevin Diaz – Source : RMC (28/12/2021)