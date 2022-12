Mercato OM : Après Suarez, un deuxième départ en passe d’être officialisé !

Luis Suarez a déjà rejoint Almeria en Liga où il devrait rester si le club se maintient dans l’élite. Gerson pourrait partir et est dans tous les cas en instance de départ comme l’a confirmé Igor Tudor hier en conférence de presse. Un troisième départ à l’Olympique de Marseille se précise également…

En effet Isaak Touré devrait rejoindre l’AJ Auxerre la semaine prochaine comme l’expliquait encore L’Équipe ce matin.

Hier soir en marge de la rencontre entre l’AJA et l’AS Monaco, Christophe Pélissier, l’actuel entraîneur bourguignon, confirmait que le colosse olympien faisait partie des pistes du club. S’il ne pouvait complètement officialiser le mouvement avant l’ouverture du mercato, le deal semblait plus que bien parti…

Isaak Touré ? Je ne crois pas que ce soit encore officiel. Mais c’est un profil que l’on regarde depuis un moment oui. Le mercato n’est pas encore ouvert. Un peu de patience (sourire), le 1er janvier… » Christophe Pélissier – Source : Prime Vidéo



En attendant Tudor a bien intégré le défenseur central dans le groupe appelé pour jouer face au TFC ce soir.

« On a trois joueurs qui ne sont plus là… » Tudor

« Payet est un joueur important pour l’équipe, même s’il ne joue pas. Demain face à Toulouse, il va débuter le match. On doit faire des choix au niveau de l’attaque. Avec la blessure d’Harit, la situation de Gerson et le départ de Suarez, on est limités. Une demande offensive au mercato? C’est une décision du club que l’on a pris conjointement. C’est factuel. On a 3 joueurs qui ne sont plus là, on a besoin de recruter. Il nous faut des joueurs de qualité, qui peuvent marquer » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (28/12/22)