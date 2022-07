Mercato concurrents OM : Après Theate, Rennes piste encore un joueur estimé à 20M€ ?

Le gallois arrivé en 2020 chez les Spurs en provenance de Swansea, n’a depuis effectué que 24 matchs en deux saisons à Londres. A quelques mois de la Coupe du Monde, le joueur a tout intérêt à trouver un club qui lui donnera plus de temps de jeu et c’est tout ce que Rennes souhaite lui offrir. En effet, engagé en Ligue Europa en plus des compétitions nationales, le club breton doit étoffer son effectif afin d’espérer être compétitif dans chaque compétition.

Rennes are set to sign Joe Rodon on loan from Tottenham, deal expected to be completed soon. Been told the deal also includes a buy option worth €20m. 🚨🔴 #THFC

Deal at final stages, first called by @mcgrathmike – while Arthur Theate completed medical tests with Rennes today. pic.twitter.com/ZTBz3QUb87

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022