Mercato OM : Longoria intéressé par un vainqueur de la CAN ?

Selon FootMercato, l’OM se serait renseigné pour le latéral gauche, Saliou Ciss, libre après son passage à l’AS Nancy-Lorraine.

Saliou Ciss, qui a quitté le club nancéen après sa relégation en National, conserve une belle côte en Europe, notamment en Turquie où plusieurs top clubs se seraient renseignés. Mais ce serait aussi le cas de l’Olympique de Marseille, toujours à la recherche de renfort au poste de piston gauche, malgré la très probable arrivée de Nuno Tavares. L’OM qui a déjà Kolasinac et Amavi au poste de latéral gauche devra néanmoins vendre l’un des deux, s’il espère pouvoir recruter une doublure à Tavares.

L’OM déjà sur une doublure de Tavares ?

L’international sénégalais (39 sélections), a beaucoup évolué en France, où il est passé du côté de Valenciennes et d’Angers avant de rejoindre Nancy. Mais c’est en sélection qu’il a fait grimper sa côte. En effet, titulaire avec les Lions du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, le latéral gauche de 32 ans s’est fait remarquer comme élément important du sacre sénégalais, de quoi décrocher peut-être son plus beau challenge en club pour la fin de sa carrière. Pour le moment, les discussions ne sont pas avancées entre le joueur et l’OM, il souhaite prendre le temps de la réflexion pour choisir ce qui pourrait être son dernier club dans les 5 grands championnats européens.